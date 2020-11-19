فيديو .. خبيرة بجونز هوبكنز تفسر ظاهرة فقدان السيطرة على إصابات كورونا

فسرت الأستاذ المساعد بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، الدكتورة هبة مصطفى، ظاهرة فقدان بعض البلدان كاليونان والأردن، السيطرة على الوضع الوبائى لفيروس كورونا، حيث انفجرات أعداد الإصابات بشكل مفاجئ بعد أن كانت محدودة.





وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أن الأمر بشكل عام فى أى بلد يعتمد على مدى التزام الأشخاص بالتباعد الاجتماعى، مشيرة إلى أن تخفيف القيود على أى مستوى فى ظل عدم اتباع الإجراءات الاحترازية يتسبب فى تزايد أعداد الإصابات مرة أخرى. وأوضحت الدكتورة هبة مصطفى، أن حفاظ الناس على أنفسهم من عدوى "كوفيد 19"مع ممارسة حياتهم الطبيعية يعتبر معادلة صعبة، يحققها الالتزام بالقواعد المتبعة للوقاية، كارتداء الكمامات وغسيل اليدين باستمرار وعدم التواجد وسط أعداد كبيرة، أو فى أماكن مغلقة لوقت طويل.

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