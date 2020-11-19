حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 20-11-2020

حظك اليوم برج الحمل الجمعة 20-11-2020

مهنياً: يوم ضاغط يتحدث عن خسارة محتملة لموقع أو مناقصة أو رهان، خفف من التبجح بنفسك فقد تلام على ذلك

عاطفياً: تتلقى بعض الملاحظات من الشريك، وهذا قد يخلق عندك نوعاً من القلق، لكن يفترض أن تتقبل الأمر برحابة صدر

صحياً: تكون بحاجة إلى الراحة وخصوصاً بعد الجهود التي بذلتها أخيراً، وذلك يعود عليك بفائدة كبيرة على كامل الصعد

حظك اليوم برج الثور الجمعة 20-11-2020

مهنياً: تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد.

عاطفياً: يبتسم الحب وتشرق الشمس في قلبك، تشعر برغبة قوية لبناء مستقبل حافل، لكن ثمة عقبات تعيق تنفيذ خططتك، إلا أنها لن تدوم طويلاً

صحياً: قد تتخّذ قرارات تتعلق بنظامك الغذائي أو بصحتك، وهذا أمر مهم

حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 20-11-2020

مهنياً: يوم مهم يعدك بفرصة تتاح لك لإطلاق مشروع أو للبدء بعمل جديد، وتتخلص من مشكلة عالقة

عاطفياً: من الأفضل أن تعالج المسائل العالقة مع الشريك، المماطلة قد توصلكما إلى نتائج غير مضمونة

صحياً: تقدم على شيء مختلف أو تدور الأحداث بسرعة نحو مناخ أكثر إيجابية ووعداً

حظك اليوم برج السرطان الجمعة 20-11-2020

مهنياً: يوم مهم يتحدث عن التزامات تكون قادراً على تنفيذها، وهذا الأمر قد يضعك أمام اختبارات صعبة ومكلفة

عاطفياً: إستمع إلى توجيهات الشريك، فهو يدرك أكثر من غيره مصلحتك جيداً ولن يفرّط فيها مهما كانت الظروف

صحياً: من المفيد أخذ قسط من الراحة بعد الجهد الذي بذلته لإنجاح أحد المشاريع، والاهتمام بوضعك الصحي

حظك اليوم برج الاسد الجمعة 20-11-2020

مهنياً: يوم جيد جدا يزيدك بهاء ويتحدث عن تحقيق لحلم، ويرافقك الحظ، وتتزود أفكاراً جديدة وقناعات من نوع آخر، وتعرف نجاحاً مهماً

عاطفياً: إذا كنت بصدد الاتفاق مع شخص من الجنس الآخر، تناقش قضية تخصكما، فكن متروياً إذا تعرّضت لبعض المضايقات

صحياً: رياضة العدو الخفيف يومياً تعطيك إحساساً بالمغامرة والإثارة التي ترغب فيها

حظك اليوم برج العذراء الجمعة 20-11-2020

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى عملية شرائية أو إلى استثمار لبعض المدّخرات، وتتحقق الطموحات والأهداف التي رسمتها

عاطفياً: جاذبيتك تضعك في دائرة الضوء، وهذا يثير حفيظة الشريك ويشعل عنده نار الغيرة

صحياً: قد تسعى للتخلص مما يشغل بالك ويبقيك في حالة قلق وأرق دائمين

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 20-11-2020

مهنياً: يوم متطلب يفرض عليك النقاش الهادئ والحوار وتقديم التنازلات، وتقودك الأحداث إلى تسوية لا بد منها

عاطفياً: طلبات الشريك لا تزعجك إطلاقاً، فحاول أن تلبيها بكل طيبة خاطر ولن تكون إلا سعيداً

صحياً: تعامل مع محيطك بلطف وهدوء، وانتبه لأعصابك وخفف من العمل المرهق

حظك اليوم برج العقرب الجمعة 20-11-2020

مهنياً: لا تؤجل شيئاً للغد، أنجز ما عليك ولا تتورط في قضية لست مطمئناً إليها

عاطفياً: الفترة المقبلة تتطلب منك استجماع أفكارك، للانطلاق نحو مستقبل أكثر إشراقاً على الصعيد العاطفي

صحياً: حاول التوفيق بين فترات العمل والفترات الضرورية للراحة والقيام بالتمارين الرياضية

حظك اليوم برج القوس الجمعة 20-11-2020

مهنياً: تعيش يوما مثمرا يميزك بإشراق كبير ويشعرك بالقوة والنفوذ وتنشط الاتصالات وتنفرج الأوضاع، وتستثمر مواهبك لاستغلال الفرص

عاطفياً: الخلاف مع الشريك يجب ألا يدوم طويلاً، فهو الوحيد القادر على مساعدتك في كل الظروف

صحياً: لا تدع نصائح الآخرين العشوائية تقنعك بأن ممارستك الرياضة لن تجديك

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 20-11-2020

مهنياً: يوم جيد ايجابي يحمل إليك هدية أو عرضاً أو محضراً أو دعوة مهمة، وتدخل معتركاً جديداً وتزداد محبة الزملاء لك

عاطفياً: تخرج من مواجهة شرسة مع الشريك بانتصار بارز، وذلك طبيعي لأنك صاحب حق

صحياً: تندفع للقيام بكل ما يعود بالفائدة على صحتك، وهذا أمر جيد ويسجل في مصلحتك

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 20-11-2020

مهنياً: قد تجد نفسك مجبرا على التصرف مع بعض الزملاء بأسلوب لين وتحاول أن تكون هادئاً معهم

عاطفياً: يسألك الشريك رأيك في العلاقة بينكما، ويحاول استيضاح عدد من النقاط التي تهمكما

صحياً: تتوج جهدك الذي بذلته في تطبيق الإرشادات الصحية برحلة تمضي خلالها أجمل أوقات الترفيه

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 20-11-2020

مهنياً: يوم جيد يتحدث عن نجاح في محادثات ما أو عن عودة حق إليك، أو حتى عن عقد مثمر جداً أو عمل تصبو إليه

عاطفياً: قرارات غير مبرّرة من الشريك بسبب تصرفاتك المستفزة والمثيرة للجدل أخيراً

صحياً: عليك النهوض باكراً وممارسة الرياضة قبل القيام بأي نشاط أو عمل