موجز السوشيال.. 4 نصائح عند استضافة الأشخاص في زمن كورونا.. لاعب بيراميدز يعلن تعافيه من كورونا.. وتهنئة للرئيس عبر السوشيال ميديا بمناسبة عيد ميلاده

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور الآتية:

تصدر هاشتاج #كل_سنه_واسد_مصر_بخير و #عيد_ميلاد_السيسي_حبيبنا، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوم مولده

نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتظهر ريهام سعيد، في الفيديو أثناء تحضيرها للتصوير، حيث تقوم بوضع المكياج الخاص للتصوير وتقوم بتصفيف شعرها.

نشر اللاعب عماد نبيل دونجا لاعب نادي بيراميدز صورة جديدة من خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر عماد نبيل دونجا، في الصورة أثناء تدريبات نادي بيراميدز معلنا شفاءه من فيروس كورونا بعدما أصيب وفقا للتحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها يوم الإثنين الماضي.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح يجب اتباعها أثناء استضافة أشخاص في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وتظهر نيللي كريم في الصورة بلوك جريء وجذاب باللون الأبيض والأسود.