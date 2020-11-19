تصدر هاشتاج #كل_سنه_واسد_مصر_بخير و #عيد_ميلاد_السيسي_حبيبنا، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، لتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوم مولده
نشرت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وتظهر ريهام سعيد، في الفيديو أثناء تحضيرها للتصوير، حيث تقوم بوضع المكياج الخاص للتصوير وتقوم بتصفيف شعرها.
نشر اللاعب عماد نبيل دونجا لاعب نادي بيراميدز صورة جديدة من خلال خاصية "الاستوري" عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر عماد نبيل دونجا، في الصورة أثناء تدريبات نادي بيراميدز معلنا شفاءه من فيروس كورونا بعدما أصيب وفقا للتحاليل والفحوصات الطبية التي أجراها يوم الإثنين الماضي.
أعلنت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح يجب اتباعها أثناء استضافة أشخاص في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا
نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وتظهر نيللي كريم في الصورة بلوك جريء وجذاب باللون الأبيض والأسود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. 4 نصائح عند استضافة الأشخاص في زمن كورونا.. لاعب بيراميدز يعلن تعافيه من كورونا.. وتهنئة للرئيس عبر السوشيال ميديا بمناسبة عيد ميلاده على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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