طقس اليوم الخميس: بارد ليلا.. وسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق

ويسود طقس معتدل نهارا على جنوب سيناء مع الرياح معتدلة، ولطيف على شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ووفقًا لتوقعات خبراء الأرصاد يكون الطقس باردًا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ومائلا للبرودة على جنوب سيناء.

وتعتلى شبورة مائية صباحا مناطق من القاهرة والوجه البحرى، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على بعض المناطق والوجه البحرى.

فيما يُتَوقَّع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية، (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش)، وأمطار خفيفة إلى متوسطة (30% تقريبا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، كما يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوى بينما يتأثر جنوب وشرق البلاد بامتداد منخفض السودان.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، أما عن حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.1 إلى 1.7 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 24 16

الإسكندرية 23 16

وادى النطرون 23 16

طنطا 24 15

شبين الكوم 24 16

دمنهور 23 17

بلطيم 23 17

مطروح 21 18

السلوم 20 17

سيوة 23 12

بورسعيد 24 19

دمياط 24 18

الزقازيق 24 16

المنصورة 24 16

الإسماعيلية 24 15

السويس 24 16

العريش 25 16

رفح 24 15

راس سدر 25 16

نخل 23 10

نويبع 25 20

طابا 24 19

كاترين 19 08

الطور 24 18

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 18

مرسى علم 27 18

الفيوم 24 15

بنى سويف 24 14

المنيا 25 14

أسيوط 25 13

سوهاج 25 14

قنا 26 14

الأقصر 26 14

أسوان 27 15

إدفو 27 15

أبو سمبل 28 15

الوادى الجديد 26 13

الشلاتين 28 20

أبو رماد 28 20

حلايب 27 21

رأس حدربة 26 21