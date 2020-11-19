وزيرا الرياضة والنقل يدشنان فعاليات مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان

يدشن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ووزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، فعاليات مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان.



يدشن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، ووزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، فعاليات مشروع قطار الشباب للأقصر وأسوان. يودع الوزيران، الشباب المشاركين فى الفوج الأول من الرحلات قبل توجههم إلى مدينتى الأقصر وأسوان من محطة مصر بالسكك الحديدية، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

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