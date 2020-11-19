اليوم.. بدء جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات النواب للمصريين بالخارج

وذلك على مقاعد الفردى فى دوائر 13 محافظة (الجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".
ودعت وزارة الخارجية المصريين فى الخارج، الذين سبق لهم التسجيل فى انتخابات مجلس النواب خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 10 أكتوبر 2020، إلى الدخول على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات يومى الخميس والجمعة 19 و20 نوفمبر 2020، لطبع وملء بطاقة الاقتراع والتأكد من إرفاق الوثائق والتوجه مباشرة إلى أقرب مكتب بريد لإرسالها لمقر البعثة.
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