اليوم.. افتتاح معرض الأوبرا الأول للكتاب بمشاركة 32 دار نشر

تفتتح وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، معرض الأوبرا الأول للكتاب والمٌقام بساحة مركز الهناجر للفنون، وتُنظمه الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع عدد من قطاعات الوزارة، ويستمر حتى 28 نوفمبر الجارى.





ويُعد المعرض الأول من نوعه فى ساحة الأوبرا المصرية، بمشاركة 32 دار نشر إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة المصرية منها الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، بالإضافة إلى مشاركة دار المعارف. كما تقرر تحديد مواعيد زيارة المعرض خلال فترة إقامته من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءً مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا والمتمثل أهمها فى تحقيق مسافات التباعد الآمنة بين الزائرين، مع الالتزام بتوفير بوابات التعقيم، وقياس درجات الحرارة، ومنع الدخول دون ارتداء الكمامة.

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