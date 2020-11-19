أخبار مصرية

صلاح فضل رئيسا لمجمع اللغة العربية

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كريم شعبان 2020-11-19 08:49 0 تبليغ

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وقال الناقد الأدبى رضا عطية، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": إنَّ هذا اليوم لعظيم فى تاريخ اللغة العربية والأدب العربى والثقافة العربية، شيخ النقاد العرب والناقد الأدبى الأعظم والمفكر التنويرى الأجل الدكتور صلاح فضل يترأس مجمع اللغة العربية ليواصل مسيرة العظيم طه حسين.

واختتم: "أخيرًا صار لمجمع الخالدين عالم جليل ومفكر تنويرى يليق به ويقوده إلى طريق تنويرى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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