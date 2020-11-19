صلاح فضل رئيسا لمجمع اللغة العربية

وقال الناقد الأدبى رضا عطية، خلال صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك": إنَّ هذا اليوم لعظيم فى تاريخ اللغة العربية والأدب العربى والثقافة العربية، شيخ النقاد العرب والناقد الأدبى الأعظم والمفكر التنويرى الأجل الدكتور صلاح فضل يترأس مجمع اللغة العربية ليواصل مسيرة العظيم طه حسين.

واختتم: "أخيرًا صار لمجمع الخالدين عالم جليل ومفكر تنويرى يليق به ويقوده إلى طريق تنويرى".