صور.. شباب القليوبية تعلن الفائزين فى مسابقة السيرة العطرة

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية نتائج المسابقة الدينية حول السيرة العطرة، اليوم الخميس، والتى تأتى ضمن خطة نشاط الإدارة فى "الفترة التانية" بحضور الشيخ فريد متولى إبراهيم من إدارة أوقاف بنها أول، ومسئول الشباب بالإدارة السيد بدر.





وأسفرت النتيجة عن فوز الآتى أسماؤهم: محمد أيمن عبد الواحد - مركز شباب دملو محمد جلال عبد العزيز - مركز شباب عزبة زكى محمد سامى أحمد عفيفى - مركز شباب دجوى محمد أشرف السيد حجازى - مركز شباب عزيز وبدوى عمر إيهاب أحمد - مركز شباب مدينة بنها.

وجاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وعبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، وإشراف عام من محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للشباب، وأحمد يحى مدير ادارة شباب بنها.

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