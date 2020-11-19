هيئة الدواء تعلن بدء اجتماع اللجنة الدائمة لصياغة دستور الأدوية المصرى

عقدت هيئة الدواء المصرية، أولى جلسات اللجنة الدائمة لمناقشة صياغة مسودة دستور الأدوية المصرى، والتى تشكلت بناء على القرار رقم 154 لسنة 2020 الصادر من الأستاذ الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.





جاء ذلك فى إطار التوجه العام للدولة نحو دعم صناعة الدواء المصرية، ووضع الأطر والسياسات والاستراتيجيات المنظمة لسوق الدواء، وانطلاقا من دعم القيادة السياسية لأهمية بناء نظام دوائى قوى، وأولوية تحديد ملامح هذا النظام من خلال تدشين كيان مرجعى للسياسات الدوائية المصرية متمثل فى دستور الدواء المصرى.

وصرح الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الأدوية المصرى، وفقا لبيان صحفى، بأن اللجنة مكلفة بإصدار دستور الأدوية المصرى والملاحق اللازمة له والموسوعات الدوائية، وطبعاته الجديدة كلما لزم الأمر، وإجراء الأبحاث الخاصة بتنقيحه، والإشراف على طبعه، وملاحقه وموسوعاته ونشراته، والاتصال بالهيئات المماثلة فى البلاد الأخرى لتبادل الرأى والاطلاع على ما يستجد فى محيط الأدوية والمستحضرات الحيوية.

وأشار إلى أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية، وتشكيل اللجان الفنية المتخصصة، وميكنة أعمال اللجنة، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات والمرجعيات العلمية، وصياغة دستور الأدوية المصرى وفق أحدث المستجدات العلمية والتقنية، التى تمكن من وضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية بما يعود بالنفع المباشر على جودة الدواء المتداول بالسوق المصرى وبما يضمن مأمونية وفاعلية الدواء الذى يصل للمريض وكذلك سمعة الدواء المصرى بالأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف الخطيب أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من اللقاءات من أجل بدء العمل فى صياغة مسودة دستور الأدوية المصرى الجديدة فى أقرب وقت، وأن اللجنة منفتحة على جميع المرجعيات الدولية والمحلية ومراكز البحث والجامعات من أجل الوصول إلى صيغة نهائية منضبطة من الناحية العلمية الإجرائية.

وأوضح أن دستور الأدوية هو مرجع علمى " كتاب رسمى" تصدره الدولة ممثلة فى أى هيئة تخولها الحكومة لإصداره، وتكون له صفة القانون، ويشمل الأدوية المهمة ومفرداتها، بما فى ذلك تعريف كل منها، مواصفاتها، اختبارات التعرف عليها، اختبارات درجة تفاوتها، طرق معايرتها وتحضيرها، ومقاديرها عند الاستعمال. ويعتبر مرجعاً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتحضيرات الصيدلانية.

يذكر أن القانون رقم 151 لسنة 2019 والخاص بإنشاء هيئة الدواء المصرية قد نص فى المادة رقم 19 بأن مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية هو السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة، وله سلطة اتخاذ ما يراه لازما لتحقيق أهداف الهيئة ومنها إصدار دستور الأدوية المصرى.