بعد قليل.. انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق فى الجيزة

وقالت الشركة، فى بيان صحفى، إنه من المقرر إجراء أعمال صيانة لغرفة المحولات ما يستلزم قطع التيار الكهربائى عن عدد من الشوارع لمدة لا تزيد عن 3 ساعات على الأكثر تبدأ من العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا. ومناطق انقطاع الكهرباء كالتالى: المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 1 شارع عباس العقاد

شارع عطية عبدالرحمن

شارع المساكن

شارع محمود حسين من كولدير

شارع كولدير ساقية مكي

شارع أحمد رمضان ساقية مكى المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات الهرم 2 مساكن الشركة الوطنية بشارع ترعة المنصورية حدائق الأهرام القديمة

المنطقة المحصورة بين طريق مصر إسكندرية الصحراوى وترعة المنصورية حدائق الأهرام القديمة المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات فيصل شارع نوفل من شارع المطبعة فيصل

شارع جمال الفينو من المطبعة فيصل

ناصية شارع عمرو بن العاص المطبعة فيصل

شارع سيف النصر من شارع الشرقاوى

شارع عمر بن عبدالعزيز من شارع عمرو بن العاص من فيصل خلف مساكن القاهرة للإنشاءات المناطق المتأثرة بالإدارة العامة للشبكات بالدقى 33 شارع احمد عرابى عماره برج النهضه 21 شارع احمد عرابى فندق فورجيت 11 شارع احمد عرابى عمارة 1,3,7,9 شارع احمد عرابى من ناصية شارع النبوى المهندس حتى عمارة فودافون شارع 26 يوليو عمارة مختار ابراهيم ناصية شارع النبوى المهندس المناطق المتاثره بالادارة العامة لشبكات بولاق الدكرور منطقه المعتمدية شارع محمد عمر من شارع سعد فهيم شارع عزت السويفى من شارع سعد فهيم شارع جلال شلبى من شارع زكى سالم شارع زكى سالم من فتحى محمد احمد شارع مكه المكرمه من زكى سالم شارع مجدى حسين الخطيب من زكى سالم شارع عنتر السيد من سعد فهيم شارع سعد فهيم من حرم الدائري شارع على الغرابلى من سعد فهيم شارع زكى سالم من شارع فتحى محمد احمد شارع مجدى حسين الخطيب من زكى سالم شارع عنتر السيد من سعد فهيم شارع طه على حسن من سعد فهيم شارع نور الاسلام من سعد فهيم شارع على الدخيلى من سعد فهيم شارع على الغرابلى من سعد فهيم شارع رمضان احمد من سعد فهيم شارع زكى سالم من فتحى محمد احمد شارع طه على حسن من سعد فهيم المناطق المتأثرة بالإداره العامة لشبكات 6 أكتوبر 1 قريه جاردينيا بالقريه السياحيه الاولى بمدينه 6 اكتوبر التابعه لجهاز مدينه 6 اكتوبر القديم المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات 6 أكتوبر 2 منطقه المخابرات ال 220 فدان من قطع 1 الى قطع 24 بلوك 18 / 13 ومن قطعه 1 الى قطع 14 بلوك 16 / 13 ومن قطعة 8 الى 14 بلوك 15 / 13 ومن قطعه 9 الى قطعه 27 بلوك 17/ 13 المناطق المتاثره بالاداره العامه لشبكات الشيخ زايد الحى الحادى عشر مدينه الشيخ زايد المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزة 1 منطقه البنك بالباويطى الواحات البحريه منطقه الصليبه المنصوريه الشوارع التالية بمنطقة المعتمدية شارع السوق شارع فتحى التهامي شارع وابور الطحين شارع الملعب شارع ابراهيم الفقي المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات شمال الجيزه 2 مركز اوسيم شارع مصطفى كامل شارع طارق الزيات شارع حلمى البنا شارع المشناتى منطقه جبانه نكلا مركز منشاه القناطر المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات جنوب الجيزه هندسات العياط الصف اطفيح مصانع طوب على طراد النيل العياط من بهبيت الى البليده العياط منطقه البنزينه بالجمله العياط منطقه مسجد ابو دومه بالجمله العياط منطقه الموقف بالسعوديه شرق البلد بالسعوديه العياط قبلى البلد بالمتانيا العياط منطقه جبل برنشت عبد القادر حاتم العياط ابو الشوارب وعزبه دكتور ماهر والدناويه العياط قريه منيل السلطان اطفيح منطقه عبده ابو مرسى القبابات اطفيح منطقه المستشفى و مجمع المدارس بالقبابات اطفيح جزء من المنطقه الصناعيه باسكر الصف جزء من قريه الاخصاص و قريه غمازه الكبرى الصف جزء من منطقه ابو خضر الصف جزء من منطقه الساحه بالصف جزء من قريه اسكر الصف المناطق المتأثرة بالإدارة العامة لشبكات وسط ريف الجيزه منطقه مزغونة البدرشين شارع الكنيسه شارع الطريق السريع شارع البحر شارع العمده شارع ابو تركى شارع مختار العمده شارع الطريق السريع شارع احمد ابو عصر شارع الحاج سعيد ابو بكار مزغونه البدرشين

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد قليل.. انقطاع الكهرباء عن عدة مناطق فى الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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