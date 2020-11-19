وفيما يلى بيان تفصيلى بأماكن ومواعيد هذه القوافل، والذى نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط اليوم الخميس. ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بكل المناطق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من يناير إلى يونيو.. خطة صحة دمياط للقوافل الطبية 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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