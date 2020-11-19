التعليم: اعفاء الطلاب المصريين بالخارج من أعمال السنة والأنشطة التربوية

أكدت وزارة التربية والتعليم أن الطلاب المتقدمون للامتحانات في الخارج يعفون من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية بالقرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 وتعديلاته، مؤكدة أن هؤلاء الطلاب يعاملون معاملة طلاب المنازل، وتطبق عليهم شروط وقواعد القبول بالمدارس المصرية عند عودتهم إلى مصر .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات المجالات العملية في جميع الصفوف الدراسية لا تعقد للطلبة المصريين في الخارج وتشمل "التربية الموسيقية – الحاسب الآلي لجميع الصفوف" و"مادة التربية الفنية في المرحلة الابتدائية والصفين الأول والثاني الثانوي، و"التكنولوجيا – اقتصاد منزلي – المجال الصناعي أو التجاري أو الزراعي لطلبة الصف الاول والثاني الثانوي".

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني د.طارق شوقي، قد اعتمد إجراءات وشروط التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج للعام الدراسي 2020/2021 والتي يتم عقدها في شهر أبريل 2021 بالتعاون مع المكاتب الثقافية والسفارات والقنصليات في جميع بلاد العالم.

جدير بالذكر أن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج هي خدمة مقدمة لأبناء الجاليات المصرية للحفاظ على دراسة المناهج المصرية بالخارج، حيث تنفرد بها جمهورية مصر العربية عن جميع دول العالم، ومن خلالها يمكن للطالب في حال عودة الطالب في أي وقت إلى أرض الوطن الالتحاق بالمدارس المصرية مباشرة.

وقال نائب الوزير لشئون المعلمين د.رضا حجازي، إن التسجيل الإلكتروني للالتحاق بنظام الطلاب المصريين في الخارج بالدور الأول 2020/2021 بالتعاون مع الإدارة العامة لنظم وتكنولوجيا المعلومات ودعم اتخاذ سيبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 16 نوفمبر، من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ـ مركز المعلومات ـ أبناؤنا في الخارج https://sabroad.emis.gov.eg/

وتمتد فترة التسجيل لمدة شهر من بداية فتح الموقع وذلك حتى يوم الخميس الموافق 17/12/2020.