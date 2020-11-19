قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بـ75 مليون...

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي والموقعة في الكويت بتاريخ 1 يونيو 2020.

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