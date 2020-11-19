قرارا جمهوري بالموافقة على إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بمبلغ 75 مليون دينار كويتي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 414 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض الإضافى بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وذلك بمبلغ 75 مليون دينار كويتي والموقعة فى الكويت بتاريخ 1 يوين 2020

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