يعتبر بنك التنمية الصناعية من البنوك الهامة التى تقدم قروضا بتسهيلات كبيرة طبقا للشروط والاحكام المنوط بها

دوت الخليج ينشر شروط القروض النقدية للبنك فى السطور القادمة :

يقدم المنتج لكافة العاملين بالهيئات الحكومية و شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات الكبرى بانظمة متعدده بتحويل الراتب و تحويل القسط وباسعار تنافسية .

الحد الادني للمرتب:

الحد الادني للمرتب ١٥٠٠ جنيه مصري

الحد الاقصي لنسبه الخصم :

٥٠% من الدخل بعد استبعاد الضرائب والتأمينات متضمنة القروض العقارية للاسكان الشخصي عند نسبة ٤٠% من مجموع الدخل الشخصي الحد الاقصي للتمويل :

الحد الاقصي للتمويل٥٠٠ الف جم الحد الادنى لعمر المقترض : ٢١ عام

مدة التمويل:

يصل الى ١٢٠ شهر

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط القروض النقدية من بنك التنمية الصناعية.. خدمات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.