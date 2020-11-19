بنك القاهرة يفتح أبوابه لاستقبال العملاء بأول فروعه الرقمية بمول مصر بالسادس من أكتوبر

أطلق بنك القاهرة فاعليات احتفاليته الرسمية بتدشين أول فروعه الرقمية بمول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، وهي الخطوة التي أتخذها البنك وفقًا لأحدث النظم والمعايير التكنولوجية المطبقة عالميًا والتي تستهدف تقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها لأول مرة لعملاء بنك القاهرة

وبهذه المناسبة، أعرب طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، عن اعتزازه بافتتاح أول فرع رقمي للبنك قائلًا: ندرك جيدًا أهمية التطور التكنولوجي، لذلك نحرص دومًا على مواكبته من خلال تقديم كل جديد لعملائنا مع التطوير المستمر لخدماتنا المصرفية بما يتواكب مع أحدث المستجدات التي يتم تطبيقها ليس على المستوى المحلى فحسب بل على المستوى الدولي أيضًا .

وأكد فايد أن التطورات المتلاحقة على مستوى العمل ببنك القاهرة تأتى نتاجًا لجهود متواصلة انطلقت مع بدء تطبيق خطتنا التوسعية بداية عام 2018 بما يعكس نجاح خطة التطوير في تحقيق أهدافها.. وتابع قائلًا مستمرون في تحقيق مزيدًا من التوسعات بما يسهم في تدعيم انتماء عملائنا لصرح اقتصادا بحجم ومكانة بنك القاهرة، حيث نخطط لافتتاح ثاني فروعنا الرقمية خلال العام الجديد 2021.

وأوضح حازم حجازي نائب رئيس مجلس الإدارة أن افتتاح الفرع الرقمي للبنك يعد نقطة انطلاقة جديدة لنموذج متميز يتمتع بمواصفات قياسية تمزج الأناقة بالتطور لتوفير الراحة والخصوصية التامة للعميل، مشيرًا إلى أنه تم تزويد الفرع بأحدث وسائل الاتصال والفيديو التفاعلية والتي تمكن العميل من إنجاز كافة معاملاته البنكية عبر قنوات بديلة دون الاستعانة بتدخل بشرى كامل، وهو ما يعزز سعى البنك لتفعيل منظومة الشمول المالي.

وأضاف حجازي أن الفرع الرقمي يعمل على تقديم باقة متنوعة من الخدمات للعملاء أبرزها القيام بعمليات السحب والإيداع، وإصدار واستبدال البطاقات البنكية المختلفة لحظيًا، مع إمكانية تحديث البيانات والاشتراك في محفظة قاهرة كاش وشراء واسترداد الشهادات وفتح الحساب للعملاء سواء الجدد أو القائمين..

ويعمل الفرع الألكتروني الجديد على تقديم خدماته للعملاء مدار 7 أيام في الأسبوع من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 10 مساءً.