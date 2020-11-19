معهد الفلك: اليوم.. اقتران القمر مع الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل

تشهد مصر اليوم، الخميس، ظاهرة فلكية خاصة باقتران القمر مع الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل، ويمكن رؤية هذا المنظر الرائع عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى الثامنة مساءً.



وأكد الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريح له، أن تلك الظاهرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة أو بتليسكوبات الهواة، مشيرا إلى أن القمر فى طور الهلال الآن.

من جانبه، قال الدكتور أشرف تادرس، الأستاذ بالمعهد ورئيس قسم الفلك السابق، إنه سيتم إقتران القمر مع الكوكبين الكبيرين المشتري وزحل في منظر رائع عند دخول الليل في ذلك اليوم وحتى الثامنة والربع مساء تقريبا، كما سيقترن القمر مع كوكب المريخ يوم 25 نوفمبر الحالي ويمكن رؤيتهما متجاورين عند دخول الليل وحتى الواحدة صباحا من فجر اليوم التالي 26 نوفمبر الحالي.