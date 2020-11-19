مرشحو جولة الإعادة للمرحلة الأولي فى انتخابات النواب يواصلون الصمت الانتخابي لليوم الثاني

انطلقت أمس الأربعاء فترة الصمت الانتخابي لجولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي يحظر فيها أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية، حتى يتاح للناخبين بهذه الجولة الفرصة في اختيار من يمثلهم تحت قبة برلمان 2020 /2026.

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وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، لجانا لرصد أي مخالفة للدعاية الانتخابية من مرشحين جولة الإعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات البالغ عددهم 220 مرشحا والذين يتنافسون على 110 مقاعد، ولم ترصد تلك اللجان أي شكوى حتى الآن وفقا للضوابط التي حددتها الهيئة.

ويستمر عمل اللجان خلال فترة الصمت الانتخابي ، حيث يحظر استعمال أي وسيلة من وسائل الدعاية الانتخابية والتي من بينها الدعاية على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي وتعليق اللافتات والظهور في وسائل الإعلام وغيرها من أشكال الدعاية الانتخابية.

