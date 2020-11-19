اليوم..الوطنية للانتخابات تتيح للمصريين بالخارج بطاقات اقتراع جولة الإعادة للمرحلة الأولي



تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، على موقعها الإلكتروني اعتبارا من اليوم وغد الموافقين الخميس والجمعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرشحين بجولة الإعادة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي فقط حيث لا تجرى الاعادة بين القوائم وفوز المرشحين بنظام القائمة من الجولة الأولى.

جدل واسع بالشيوخ حول طريقة إرساله للائحة الداخلية إلي مجلس النواب..تحيا مصر يستعرض التفاصيل

وأوضحت الهيئة الوطنية، أن الناخب بالخارج يقوم بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وطباعة بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت، ثم يختار بالقلم الجاف عدد مرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة في دائرته والتي تجرى عليها الإعادة، ثم وضع البطاقة داخل مظروف ابيض صغير ولا يدون على ظهره اى علامات تدخل على شخصية الناخب.

وتتمثل الخطوة الثانية من تصويت المصريين بالخارج فى إرسال الناخب المظروف والوثائق الدالة على تواجده في الخارج وصورة جواز السفر إلى مقر البعثة التابع لها في الخارج.

وترسل بطاقات الاقتراع بالبريد إلى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية، حيث تبدأ تلك البعثات في استقبال البطاقات أيام 21 و22 و23 نوفمبر، على أن تتم عمليات التصويت لهذه الجولة في الداخل يومي 23 و24 نوفمبر.