الإدارية العليا تواصل اليوم الفصل فى طعون انتخابات المرجلة الثانية من مارثون النواب

تواصل المحكمة الإدارية العليا فى الفصل فى الطعون الانتخابية علي الجولة الأولي من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب والتي بدأت فيها اعتبارا من الثلاثاء وحتى 27 نوفمبر.

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد بدأت فى استقبال الطعون الانتخابية من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، حيث استقبلت 163 طعنا حتى أول أمس وفقا للجدول الزمنى للانتخابات، والتى يطالبون فيها بوقف قرارات الهيئة وإعادة الانتخاب بدوائرهم مستندين لوقوع أخطاء مادية أثناء عمليات فرز الأصوات.

تتيح الهيئة الوطنية للانتخابات، على موقعها الإلكتروني اعتبارا من اليوم وغد الموافقين الخميس والجمعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرشحين بجولة الإعادة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردي فقط حيث لا تجرى الاعادة بين القوائم وفوز المرشحين بنظام القائمة من الجولة الأولى.

وأوضحت الهيئة الوطنية، أن الناخب بالخارج يقوم بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وطباعة بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت، ثم يختار بالقلم الجاف عدد مرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة في دائرته والتي تجرى عليها الإعادة، ثم وضع البطاقة داخل مظروف ابيض صغير ولا يدون على ظهره اى علامات تدخل على شخصية الناخب.

وتتمثل الخطوة الثانية من تصويت المصريين بالخارج فى إرسال الناخب المظروف والوثائق الدالة على تواجده في الخارج وصورة جواز السفر إلى مقر البعثة التابع لها في الخارج.