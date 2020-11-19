أسعار الذهب اليوم الخميس 19-11-2020 .. عيار 21 يسجل 821 جنيه

يقدم موقع تحيا مصر خدمة أسعار الذهب اليوم لقراءه من خلال آخر تحديث لها في محلات المجوهرات لمختلف الأعيرة، نظرا لاهتمام فئة كبيرة من الشعب المصري بمعرفة أخر أسعار الذهب في مصر، خاصةً للمقبلين على الزواج، كما يهتم المستثمرين أيضا بمتابعة الانخفاضات والقفزات التي يحققها المعدن النفيس في السوق العالمي.

أسعار الذهب اليوم الخميس 19-11-2020



عاودت أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس 19-11-2020، استقرارها بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة في مصر بعد ثبات سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية في ثالث أيام التعاملات الصباحية اليوم.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في الوجهين البحري والقبلي، استقرارا حيث بلغ سعر الذهب في مصر، عيار 21 اليوم، 821 جنيها، وهى نفس اسعاره أمس بدون مصنعية.