عاجل.. بدء اجتماع وزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان

بدأ منذ قليل، اجتماع وزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، فى إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل ‫سد النهضة‬.



بدأ منذ قليل، اجتماع وزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، فى إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل ‫سد النهضة‬. وشارك وزير الخارجية سامح شكرى ووزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطى، فى الاجتماع الذى يعقد عبر الفيديو كونفرانس.

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