الحكومة: تطوير كتالوج إلكترونى لمنتجات مصر القابلة للتصدير

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، ما تُوليه مصر من اهتمام بالقارة الإفريقية، وحرصها على تعزيز العلاقات بالأشقاء فى إفريقيا، ليس فقط على المستوى السياسى، وإنما أيضا على المستوى التنموى، من خلال زيادة حركة التبادل التجارى مع دول القارة، تحقيقاً للمنفعة المشتركة لكل الأطراف.

وقال رئيس الوزراء: "ترتبط زيادة حجم التبادل التجارى، بشكل أساسى، بتطوير وسائل وآليات النقل، من أجل خفض التكاليف النهائية للسلع والبضائع، ومن ثمّ تأتى أهمية هذا الاجتماع من أجل التوافق حول السبل المقترحة لتعزيز شبكة النقل بين مصر والدول الإفريقية".



وخلال الاجتماع، قدم وزير النقل عرضا حول المشروعات المقترح تنفيذها فى عدد من قطاعات الوزارة، تسهيلا لحركة نقل البضائع بين مصر والدول الإفريقية، وذلك وفقا لرؤية "مصر 2030"، موضحا أن المشروعات المقترحة تتضمن قطاعات السكك الحديدية، والطرق البرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية، بالإضافة إلى تطوير النقل البحرى والنهرى، وذلك فى إطار تحقيق التكامل الاقتصادى والاجتماعى، وفتح مجالات عديدة للتنمية المستدامة مع مختلف الدول الإفريقية.

واستعرضت وزيرة التجارة والصناعة المقترحات المتعلقة بتسهيل حركة البضائع ما بين مصر والدول الإفريقية عن طريق الشحن البحرى، وذلك انطلاقا من الإحصائيات الخاصة بحجم الصادرات المصرية لهذه الدول، وكذلك أهم الصادرات المصرية للأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى حجم التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر والقارة الإفريقية، واسترشادا بالدراسة التى أعدها قطاع التمثيل التجارى حول حجم الصادرات المصرية المتوقعة من مصر إلى كل الدول الإفريقية، والتى توضح قيمة الفرص المتاحة أمام كل منتج فى كل سوق إفريقى على حدة.

وفى ضوء ذلك، أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى أنه تم الانتهاء من خطة الأنشطة القطاعية الترويجية، التى سيقوم بها قطاع التمثيل التجارى من وإلى عدد من الدول الإفريقية خلال الفترة يناير 2021 حتى يوليو 2022 وتتضمن 602 بعثة تجارية و5 أسابيع تجارية، و3 بعثات مشترين، بالإضافة إلى برنامج مكثف من الندوات وورش العمل داخل مصر حول سُبل دخول الأسواق الإفريقية.

وفى ضوء استعراض الخطة الترويجية، قدمت الوزيرة نبذة عن بعض التحديات التى تواجه حركة التبادل التجارى بين مصر والقارة الإفريقية، والتى من بينها ارتفاع أسعار الشحن والنقل إلى القارة، وطول فترة الشحن التى قد تصل إلى 38 يوما، إلى جانب عدم توافر خطوط ملاحية منتظمة مع عدد من الأسواق الإفريقية، فضلا عن التكلفة العالية للنقل الداخلى ببعض الدول الإفريقية، بالإضافة إلى أن ثلث القارة الإفريقية ليس لها سواحل بحرية ويتعذر استخدام النقل البحرى فى عمليات التبادل التجارى معها، وهو ما يتطلب إنشاء موانئ محورية ومناطق لوجيستية والاعتماد على وسائل النقل الأخرى كالسكك الحديدية، والنقل البرى للنقل إلى الدول غير الساحلية.



وعلى ضوء هذه التحديات، عرضت وزيرة التجارة والصناعة عددا من المقترحات تتعلق بانتهاج مسارات غير تقليدية لتصدير للسلع والمنتجات المصرية، وتتعلق فى جزء كبير منها بمنظومة الشحن البحرى.

من ناحية أخرى، تضمن عرض وزارة قطاع الأعمال العام خطة الوزارة لتوفير مجموعة متكاملة من الخدمات لزيادة الصادرات المصرية، حيث أشار العرض إلى أنه فيما يتعلق بقطاع النقل، فقد تم إطلاق خدمة منتظمة "السخنة - مومباسا" فى أكتوبر 2019، والتى تم بموجبها حجز عدد من الفراغات على الخطوط الملاحية الكبرى لسفن الحاويات، بهدف توفير الخدمة للمصدرين المصريين، الأمر الذى أسهم فى ظهور طلب جديد من موانئ دمياط والإسكندرية يستهدف عددا كبيرا من الموانئ الإفريقية.

كما نوّه بأن الملاحة الوطنية تمتلك سفنا ما بين صب وحاويات، ومن المستهدف شراء عدد آخر من السفن متعددة الاستخدامات، لتسييرها لخدمة الصادرات المصرية على خطين ملاحيْين شبه منتظمين، أحدهما إلى جنوب وغرب أوروبا، والآخر إلى شرق إفريقيا.

وفيما يتعلق بملف الترويج والوساطة والخدمات اللوجيستية، أوضح عرض وزارة قطاع الأعمال العام أنه من المخطط تطوير "كتالوج" إلكترونى يضم كل المنتجات المصرية القابلة للتصدير، واحتياجات المنتجين من المواد الخام والوسيطة، ليكون أداة متطورة للترويج عن طريق العاملين فى الفروع الخارجية للشركات التابعة للوزارة، والتى تعمل فى مجال التجارة الخارجية، إلى جانب شبكة الوكلاء المحليين فى كل دولة بالقارة.

وفى ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بدمج المقترحات التى تم تناولها خلال الاجتماع، لصياغة خطة تحرك وفق آليات وخطوات محددة، وبرنامج زمنى للتنفيذ، والعرض خلال الاجتماع المقبل حول هذا الموضوع.