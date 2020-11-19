صور.. محافظ القليوبية: طفرة متميزة فى قطاع الصحة خلال الفترة المقبلة

وأشار الهجان إلى أن المحافظة يوجد بها 24 مستشفى حكومى، 195 وحدة صحية ومركز طبى، 53 مستشفى خاص بإجمالى 4689 سريرا، بالإضافة إلى مستشفى جامعى ببنها، مكونة من 3 مبانى وبها 887 سرير، كما يوجد 64 نقطة إسعاف و105 سيارات، مؤكدا أنه جار تنفيذ 18 مشروعا "5 مستشفيات مركزى، و12 وحدة صحية ومركز طبى"، وتطوير مستشفى بنها التعليمى بتكلفة حوالى 3 مليارات جنيه.



جاء ذلك اليوم الخميس خلال جولة التى محافظ القليوبية الميدانية، اليوم الخميس، بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة، للمرور على قطاع الصحة والمستشفيات الجارى تطويرها، للاطمئنان على سير العمل بها ونسب التنفيذ وتذليل المعوقات لبدء تشغيلها ودخولها الخدمة لاستقبال المرضى.



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد مستشفى بنها التعليمى والجارى تطويرها بتكلفة تتخطى 270 مليون جنيه، إذ زار المحافظ مبنى العيادات الخارجية واستمع إلى مشاكل المرضى، ووجه المحافظ بضرورة توافر الأدوية وانتظام تواجد الأطباء فى العيادات.



وتابع المحافظ إنشاءات المبنى الجديد "المبنى الرئيسى - مبنى الاستقبال- مبنى الحروق والأورام"، إذ تم إطلاق التيار الكهربى بالمستشفى والبدء فى فرش الأجهزة الطبية، كما تم الانتهاء من تركيب أجهزة الغسيل الكلوى وتجهيز غرف العناية المركزة لـ64 سرير رعاية، كما تم الانتهاء من تركيب 8 غرف عمليات بنظام الكبسولة، والتى تتميز بعدم وجود نسب للعدوى، وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من جميع الفروشات الطبية خلال أسبوعين وبدء تشغيلها تجريبيا واستقبال المرضى.



كما وجه المحافظ أيضا باختبار الأجهزة الطبية قبل تشغيلها تشغيلا فعليا، وبلغت التكلفة الفعلية للمبنى الجديد ما يتخطى 446 مليون جنيه.

وأشاد الهجان بوجود هذا الصرح الطبى على أرض محافظة القليوبية، كونه يشتمل على جراحات متعددة ونادرة تحتاج إليها المحافظة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعاية المركزة التخصصية، وغيرها من الجراحات الأخرى التى يندر وجودها فى مستشفيات المحافظة.



وتابع المحافظ مبنى المعامل المركزية، والذى يعد المعمل المرجعى لمحافظات الجمهورية حيث تفقد المحافظ وحدة PCR، والتى تستقبل عينات فيروس سى وبى بقدرة تصل إلى أكثر من 500 عينة يوميا، وتم استخدامه فى جميع المبادرات القومية ومن بينها حملة 100 مليون صحة ومبادرة صحة الأم والجنين.



كما تابع المحافظ معمل المياه، والذى يقوم بتحليل المياه بجميع أنواعها، للتأكد من صلاحيتها وإرسال النتائج للجهات المختصة، كما شهد أيضا معمل الأغذية، والذى يقوم بأخذ العينات من الأطعمة المستوردة والمصنعة محليًا، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى ومطابقتها للمواصفات القياسية المصرية والعالمية، وذلك بإجراء عدد من الفحص الدقيقة.

وتابع المحافظ مبنى مستشفى كفر شكر المركزى الجارى تطويره، وتم الانتهاء منه بنسبة 100% وبلغت التكلفة الإجمالية للمستشفى 300 مليون جنيه، وجار الانتهاء من فرش الأجهزة الطبية وتجهيز 230 سريرا و18 سرير عناية مركزة.

كما تابع المحافظ قسم الأشعة وجهاز الأشعة المقطعية وجهاز الأشعة السينية، فضلا عن تفقده قسم العلاج الطبيعى والمخازن وغرفة مولد الكهرباء الاحتياطى والتأكد من عزله جيدا لمنع الضوضاء.

كما شهد المحافظ مبنى الاستقبال وغرف العمليات وغرف الغسيل الكلوى ومبنى الطوارئ والعيادات الخارجية، إذ أكد المحافظ خلال الجولة على أن المستشفى تتميز بوجود وحدة رعاية الأطفال بعد الخروج من الحضانة، وجراحات المخ والأعصاب وخدمة مناظير الجهاز الهضمى والعلاج الطبيعى بأحدث الأساليب والأجهزة الطبية وسيتم تشغيل المستشفى فى غضون أسبوعين من تاريخه.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد مستشفى طوخ المركزى الجارى إنشاؤه، وعمل إحلال كامل بتكلفة 420 مليون جنيه، وتم إنشاء 3 طوابق وتتكون المستشفى من 23 سرير عناية مركزة، و5 أسرة عناية قلب، و5 أسرة عناية أطفال، و20 جهاز غسيل كلوى، و5 غرف عمليات وكشك ولادة، وتخدم أكثر من 55 قرية و77 عزبة، وسيكون بها أكبر مركز لقسطرة القلب والرنين المغناطيسى لطبيعة موقع المستشفى على الطريق الزراعى لاستقبال الحوادث وتقع المستشفى على مساحة 4200 متر، ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن 25 %.

وتابع المحافظ الجولة بتفقد مستشفى قها المركزى حيث اطمأن الهجان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية للمرضى، حيث تستقبل المستشفى حالات كورونا من جميع المحافظات، مشددا على ضرورة تطبيق أقصى الدرجات من الإجراءات الاحترازية فى التعامل مع المرضى، منوها بضرورة العمل على راحة المرضى ورعايتهم وتقديم أفضل بروتوكولات العلاج المتبعة لهم من قبل وزارة الصحة.

وشهد المحافظ مستشفى القناطر الخيرية المركزى والتى تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، وتتكون المستشفى من 8 غرف عمليات وغرفتين مناظير، و27 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوى المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوى، ويبلغ عدد الأسرة 205، ووصلت نسبة التنفيذ إلى أكثر من 75%.

وتابع خلال الجولة مستشفى الحروق، والتى تعد أول مستشفى تخصصى يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وتتكون من دور أرضى بالإضافة إلى ثلاث طوابق ويشمل الدور الأرضى "استقبال وطوارئ - أشعة- عيادة حروق- مطبخ- مغسلة"، كما يتكون الطابق الأول من "2 غرفة عمليات - 12سرير رعاية مركزة - غرف إفاقة"، ويشتمل الطابق الثانى على "12 سرير إقامة"، ويحتوى الطابق الثالث على معمل وغرف ومكاتب إدارية.

وتجدر الإشارة إلى أن حاكم إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة قد تبرع بتحمل تكلفة تنفيذ الإنشاءات وتوريد الاجهزة والاثاث طبقًا لأحدث التصميمات العالمية، وبلغت نسبة التنفيذ 97%.

وتابع المحافظ أيضا مستشفى الخانكة المركزى، وتتكون من 110 سرير إقامة، وعيادات خارجية وصيدليات ومعمل تحاليل وغرف عمليات و22 جهاز غسيل كلوى، وبلغت نسبة التنفيذ حوالى 97% وجار العمل على قدم وساق لتسليم المستشفى فى القريب العاجل، وتكلفة المستشفى بلغت 220 مليون جنيه.

وشهد الهجان أجنحة المستشفى والعيادات الخارجية، إذ جرى الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية بالكامل، وأعطى بعض التوجيهات والملاحظات على الأعمال، ووجه بتلافى تلك الملاحظات والعمل بالتوازى فى توريد الأجهزة والمعدات الطبية.

وتابع المحافظ مستشفى 23 يوليو للأمراض الصدرية بالخانكة، والتى جرى الانتهاء من تطوير المبنى "أ" والمبنى "ب" بها، وهى تشمل إضافة أجنحة الرعاية المركزة واستحداث شبكة غازات طبية، ورفع كفاءة معامل التحاليل والأشعة، إضافة إلى أعمال إحلال وتجديد البنية التحتية والواجهات والحدائق.

وأوضح المحافظ أنه جار تسليمها لوزارة الصحة لتشغيلها خلال أيام، كما تم الانتهاء من شبكة الصرف الصحى للمستشفى، حيث تفقد المحافظ جميع أجنحة المستشفى والاستقبال والعناية المركزة والعيادات التخصصية، وأشاد بأعمال التطوير بها.

وأكد الهجان أن مستشفى الخانكة المركزى ومستشفى 23 يوليو صرحان طبيان يضافان إلى منظومة الصحة بالمحافظة، إذ سيقدمان خدمة طبية متخصصة لأبناء المحافظة والمحافظات المجاورة لها.