أمطار متوسطة اليوم.. الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ

ووفقا لبيان صادر عن المحافظة، تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى تعرض الإسكندرية، بدءا من ظهر اليوم الخميس إلى هطول أمطار متوسطة تزيد شدتها ليلا.
وأكدت الأرصاد الجوية استمرار موجة الطقس السيئ يومى الجمعة والسبت، يصاحبها أمطار غزيرة على فترات متقطعة بأحياء متفرقة من الإسكندرية.
ومن جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمى باسم ميناء الإسكندرية، انتظام حركة الملاحة البحرية والسفن بمينائى الإسكندرية والدخيلة حتى الآن.
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