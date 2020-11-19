صور- بحضور عليبة وثروت.. مناقشة آليات علاج الفجوة بين الجامعة وسوق العمل

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حضر الاجتماع، الدكتور وائل الطناحى، أمين عام المجلس الوطنى للشباب والدكتورة دليلة مختار رئيس المجلس، كما حضر ممثلين عن القطاع الخاص من بعض الشركات العالمية مثل (شنيدر وسيمنس)، ونقيب اتحاد التشكيليين الدكتورة صفية القبانى، وممثلون عن اتحاد الصناعات المصرية ونقابة المهندسين وشركات التدريب والاستشارات و شباب رواد الأعمال.
وأوضح بيان صحفى، أن الجلسة الأولى كانت نقاشية عن أهم أسس وقواعد تطبيق التدريب لطلبة الجامعات، بهدف تعميم هذه القواعد وتطبيقها فى برامج التدريب الخاصة بشركات الأعضاء، بما يضمن حصول طلبة الجامعات على القدر المطلوب من التدريب المهنى المناسب لسوق العمل وتحقيق التوازن وسد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وشهدت الجلسة عرض آليات تدريب الطلبة المنفذة خلال الفترات السابقة والحالية لما لها دور إيجابى وتأثير فعال من خلال المشاركين بالجلسة، وعلى رأسها مبادرة قائم عليها مجموعة المهندسين الاستشاريين، بالإضافة إلى شركة سيمنس وشركة شنيدر، كما تشارك بها نقابة المهندسين وممثلها المهندس محمد ثروت، وبعض المشاركين الآخرين فى مجال التكنولوجيا والتعلم عن بعد.
وانتهى الاجتماع إلى توصيات أهمها التنسيق بين كل أطراف الاجتماع للوصول إلى آليات تدريب فعلية تغطى الفجوة بين الجامعة وسوق العمل، وتم الاتفاق على تكثيف العمل للوصول إلى آليات تنفيذ خطط تدريبية تمكن الشباب من العمل.
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