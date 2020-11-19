جامعة حلوان تنفى ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين طلابها

وأشار رئيس جامعة حلوان فى بيان اليوم الأبعاء، إلى أن حالات الإصابة بين الطلاب اقل من نصف العدد المذكور بكثير فى عدد من الكليات وقد تم رصد الاصابات او الاشتباه منذ بداية العام الجامعى، وأن الجامعة تقوم برصد تلك الحالات، مؤكدًا أن هناك عددًا من تلك الحالات التى تم رصدها شفيت بالفعل وعادت إلى الجامعه لمتابعة كل المحاضرات، موضحًا أن الجامعة تقوم بمتابعه حالات الاشتباه والكشف عليها وصرف العلاج لها مجانا ومتابعتها حتى تتماثل للشفاء.
وأوضح ماجد نجم أن الجامعة تتخذ كل الاحتياطات اللازمة من توفير الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة أو القيام بنشر الثقافة الصحية بين طلاب الجامعة وتوعيتهم بطرق الوقاية من الإصابة بهذا الفيروس من خلال الإدارة العامة للشئون الطبية وكلية الطب بالجامعة خصوصا فى ظل وجود فيروس على هذا النحو من الخطورة مما يجعل تلك الاحتياطات والإجراءات التى اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا مهمة للغاية.
وفى نفس الاطار، أوضح أن اللجنة المشكلة بمتابعة ورصد أى مخالفات، تعمل على مدار اليوم سواء فى داخل الحرم الجامعى أو الكليات ويتم اتخاذ الاجراءات الرادعة حال رصد أى مخالفات لقرارات المجلس الأعلى للجامعات أو مجلس الجامعة فى هذا الخصوص.
وناشد رئيس جامعة حلوان جميع الطلاب بضرورة توخى الحذر فى التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعى، داعيا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات التى تستهدف فى المقام الأول خلق حالة من البلبلة بين طلاب الجامعة.
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