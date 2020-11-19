الوطنية للانتخابات تتيح للمصريين بالخارج طبع بطاقات التصويت لجولة الإعادة

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمى لها، بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرشحين بجولة الإعادة فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى، حتى يتمكنوا من طبعها اعتبارا من اليوم الخميس والجمعة.





وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى بيان صحفى، إن إجراءات تصويت المصريين بالخارج بجولة الإعادة تبدأ من خلال قيام الناخب بالخارج بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً حسب التوقيت المحلى لكل دولة. وأضافت أنه يتم الضغط على أيقونة تصويت المصريين بالخارج، ثم طباعة بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت، ثم يختار بالقلم الجاف عدد مرشحين مساو لعدد المقاعد المخصصة فى دائرته والتى تجرى عليها الإعادة، ثم وضع البطاقة داخل مظروف أبيض صغير ولا يدون على ظهره أى علامات تدخل على شخصية الناخب.

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