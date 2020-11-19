الجريدة الرسمية تنشر قرارات السماح لـ١١٠ أشخاص بالتجنس بجنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرارات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالسماح ل١١٠ أشخاص بالتجنس بجنسيات أجنبية. وبحسب القرارات، يؤذن ل٤٤ مواطناً بالتجنس بجنسيات أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، فيما يؤذن ل٦٦ آخرين بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

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