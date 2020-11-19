الحكومة تنفى إصدار تخفيضات جديدة لرسوم مرور كافة السفن بقناة السويس

نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إصدار تخفيضات جديدة لرسوم مرور كافة السفن بقناة السويس ، وسيتم إصدار بيان تفصيلى بعد قليل.

وكان الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن إن قناة السويس شهدت ، عبور حاملة السيارات"TIGER" الناقلة للقطار الأسطوري "l' ORIENT "EXPRESS خلال رحلتها عبر القناة، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء أنتويرب ببلجيكا ومتجهة إلى سنغافورة.

تتبع السفينة الخط الملاحي Wallenius/Eukor ، وتصنف كواحدة من أكبر حاملات السيارات في العالم، يبلغ طول السفينة 222.70 متر ، وعرضها 32 مترا، بغاطس 32 قدم، فيما تصل حمولتها الكلية إلى 80 ألف طن.

ويعد قطار الشرق أحد المقتنيات التاريخية، ويعود تاريخ عربة الجرار إلى عام 1850 م، فيما يرجع تاريخ عربات القطار إلى عام 1883، حيث كان إحدى حلقات الوصل بين أوروبا والشرق وامتدت رحلاته لتشمل محطات متتالية أبرزها "باريس - لندن – أسطنبول – سوريا – بغداد - مصر - كتاراكت بأسوان".