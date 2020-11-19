اليوم.. "الصحة العالمية" تعلن آخر مستجدات فيروس كورونا في إقليم شرق المتوسط

تنظم منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط مؤتمرًا صحفيًا، الخميس، عبر الفيديو كونفرانس للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

كما يشارك في المؤتمر الصحفي فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، للحديث عن الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19، والاستجابة لجائحة كوفيد-19 في البحرين، والمناهج المبتكرة في الاستجابة للجائحة بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسيّة الأخرى.

ويتحدث الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان، عن الاستجابة لجائحة في باكستان: أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لـكوفيد-19 على المستوى القطري.

ويتحدث أيضًا الدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في تونس وقصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما في اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.

وسيتم خلال المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين حول الموجة الثانية لفيروس كورونا، وآخر مستجدات اللقاحات التي تم الإعلان عنها، ونصيب دول الإقليم من هذه اللقاحات في حال تم اعتمادها بشكل نهائي.