وزيرا الرى والخارجية يشاركان فى المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة..صور

‏يشارك سامح شكري⁩، وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري د. محمد عبد العاطي في الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، في إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل سدالنهضة.

عقد الاجتماع السداسى حول سد النهضة، بحضور وزراء الرى والخارجية من مصر والسودان وأثيوبيا، وبدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث.

وأبدت مصر أول أمس الثلاثاء رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية.