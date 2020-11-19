انت الان تتابع تفاصيل خبر قرار هام من شركة الكهرباء بشأن الممتنعين عن سداد الفاتورة لمدة 3 أشهر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قرر المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، استبدال عداد أي مشترك ( منزلي – تجاري ) ممتنع أو متهرب من سداد فواتير الكهرباء الشهرية على مدار 3 أشهر متتالية، بعداد آخر مسبق الدفع.

وأوضح القرار أنه سيتم تقسيط مديونية الثلاثة شهور على شحن الكارت الخاص بالعداد الجديد وذلك تيسيرًا على هؤلاء المشتركين في سداد المديونيات المستحقة عليهم.

وفي سياق متصل صرح مصدر، بشركة الكهرباء، أنه من حق المواطن تقسيط المديونية إذا تراكمت لعدة أشهر، نتيجة عدم التزام محصل الكهرباء بتحصيل الفاتورة بشكل منتظم، أما إذا تعمد المشترك عدم سداد الفواتير بشك شهري سيتم تطبيق فوائد بنسبة 17 % عند تقسيط المديونية.

وأشار المصدر إلي أن شركة الكهرباء تبذل جهودًا كبيرة والتنسيق مع شركات توزيع الكهرباء الموجودة على مستوى الجمهورية؛ لتحسين معدلات التحصيل الشهرية التى تشهد مشاكل ببعض الشركات، ما سبب عبئًا على الشركة القابضة في الوفاء بالتزاماتها الشهرية التي تتعدى 7 مليارات جنيه.

جدير بالذكر أن خطاب الشركة القابضة لكهرباء مصر الموقع من السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة إلي شركة كهرباء جنوب القاهرة والذي حصل “مصر فايف” علي نسخة منه تتضمن الآتي: