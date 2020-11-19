انت الان تتابع تفاصيل خبر الإسكان تطرح 1011 وحدة سكنية بمساحات مختلفة بـ5 مدن جديدة من الأحد القادم.. ورابط الحجز والشروط والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أكد منذ قليل وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور “عاصم الجزار” انه سوف يبدأ من الأحد القادم الموافق 22 نوفمبر 2020، فتح باب التقديم لحجز 1011 وحدة سكنية بـ5 مدن جديدة وهى ” القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والعبور والعاشر من رمضان ورشيد الجديدة، وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاص ببنك التعمير والإسكان وموقع هيئة المجتمعات العمرانية.

1011 وحدة سكنية جديدة من الإسكان

وأوضح الوزير أنه سوف يتم تخصيص الشقق السكنية التابعة للإسكان بأسبقية الحجز “أون لاين”، وذلك على أن يقوم العميل بسداد مبلغ خمسون ألف جنيه مقدم الحجز للوحدة السكنية، مؤكداً على وجود أنظمة سداد ميسرة للجميع، وأن شروط وأسلوب الحجز وأسعار الوحدات وغيرها من الأشياء التي تهم المواطنين سوف تكون متاحة على الموقع الإلكتروني.

مواقع حجز الشقق السكنية وأهم الشروط:

(www.hdb-reservation.com) الخاص ببنك التعمير والإسكان.

(www.newcities.gov.eg) الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واكد الوزير أنه سوف يُتاح الحجز من الأحد القادم على تلك المواقع السابقة، مشيراً أن الوزارة قد طرحت 1011 وحدة سكنية للمواطنين خلال هذه الفترة، وهى عبارة عن 447 شقة سكنية بمساحات تتراوح بين 63 متر مربع و125 متر مربع، وهى في مشروعات:

“أرابيا”بمدينة القاهرة الجديدة.

“السويفى”بمدينة العاشر من رمضان.

“الياسمين”بمدينة 6 أكتوبر.

“بندر الربيع”بمدينة العبور.

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كما طرحت 564 وحدة سكنية بالإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بمشروع مدينة رشيد بمسحات تتراوح من 90 إلى 93 متر مربع.