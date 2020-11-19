تنظم منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس للإعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.
كما يشارك في المؤتمر الصحفي فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، للحديث عن الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19، والاستجابة لجائحة كوفيد-19 في البحرين، والمناهج المبتكرة في الاستجابة للجائحة بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسيّة الأخرى.
ويتحدث الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان، عن الاستجابة لجائحة في باكستان: أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لـكوفيد-19 على المستوى القطري.
اقرأ أيضا: عاجل.. وزير النقل يناشد قاطني عقاري "5 و 7 شارع إسماعيل محمد الزمالك" بضرورة الإخلاء الفوري
ويتحدث أيضا الدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في تونس وقصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما في اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يحدث اليوم .. الصحة العالمية تعلن أخر مستجدات فيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.