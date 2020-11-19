اليوم.. الرى والخارجية تشاركان فى مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة

‏يشارك سامح شكري⁩، وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي في الاجتماع الذي يعقد عبر الفيديو كونفرانس لوزراء الخارجية والرى لمصر وإثيوبيا والسودان، في إطار المفاوضات حول ملء وتشغيل سدالنهضة.

عقد الاجتماع السداسى حول سد النهضة، بحضور وزراء الرى والخارجية من مصر والسودان وأثيوبيا، وبدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث.

وأبدت مصر أول أمس الثلاثاء رغبتها في استكمال مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية.

وقال وزير الري محمد عبد العاطي، في بيان له عقب لقاء جمعه بالسفير الإيطالي في القاهرة جيامباولو كانتيني، إن مصر ترغب في استكمال مفاوضات سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النيل.

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وأوضح الوزير أن القاهرة تسعى للتوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع بشأن سد النهضة ويلبي طموحات الدول في التنمية.

وكانت دولتا المصب "مصر والسودان" قد أعلنتا، الأسبوع الماضي، فشل المفاوضات مع إثيوبيا "دولة المنبع" وإعادة الملف للاتحاد الأفريقي.