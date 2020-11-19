الأهلي يخوض "نهائي القرن" فاقدا ثمانية من لاعبيه

بدأ النادي الأهلي استعداداته لخوض المباراة المرتقبة أمام نادي الزمالك، والتي ينتظرها الملايين، كونها أول نهائي أفريقي يجمع قطبي الكرة المصرية.

ويدخل الأهلي للمباراة فاقدا لثمانية من أهم لاعبيه المقيدين بقائمته الأفريقية، وهم محمود متولي لإصابته بقطع في الرباط الصليب، وسعد سمير والذي تم رفعه من القائمة بسبب الإصابة، بالإضافة للرباعي الراحل شريف إكرامي، ورمضان صبحي، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، كما رحل أيضا كل من وليد إزارو للإتفاق، وتمت إعارة صلاح محسن لسموحة.

وتضم القائمة الأفريقية للأهلي الآن 22 لاعب، وهم: محمد الشناوي ، علي لطفي، مصطفى شوبير ،محمد هاني، رامي ربيعة، أيمن أشرف ،ياسر إبراهيم، على معلول، محمود وحيد، أليو ديانج، حمدي فتحي ،عمرو السوليه، صالح جمعة، محمد مجدي أفشة، وليد سليمان، أحمد الشيخ، حسين الشحات، جيرالدو، محمود كهربا، مروان محسن، جونيور أجايي وأليو بادجي.

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ويخوض الأهلي نهائي دوري الأبطال أمام غريمه التقليدي الزمالك، يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

