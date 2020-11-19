البيت الفنى للمسرح يقدم التعازى للفنان الراحل فايق عزب

نعى البيت الفنى للمسرح، الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح و جميع العاملين بالبيت الفني للمسرح ببالغ الحزن والأسى رحيل الفنان الكبير فايق عزب، والذي وافته المنية منذ قليل، وتوفى الفنان صباح اليوم الخميس بإحدى المستشفيات، وسيتم دفنه عقب صلاة الظهر بمدينة الإسماعيلية، بعد قضائه فترة طويلة فى المستشفى، حيث أجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس.
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كما أجرى قبيل وفاته عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكى بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوى بكتيرى في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا مارسا فى الصدر.
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