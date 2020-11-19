مسحة للاعبي الأهلي اليوم استعدادا لكأس مصر

يخضع الفريق الأول للنادي الأهلي اليوم، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد "رابيد تيست"، قبل مران اليوم الخميس، وذلك للإطمئنان على لاعبيه استعدادا لمواجهة نادي أبوقير للأسمدة يوم السبت القادم.

وعاد للأهلي لاعبيه الدوليين، بعدما مثلوا منتخباتهم بشكل رائع في الفترة الماضية، وهم: محمد مجدي قفشة، محمد هاني – العائد منذ أيام بسبب الإصابة – محمد الشناوي، أيمن أشرف، حمدي فتحي، عمرو السولية، التونسي علي معلول، المالي أليو ديانج، الأنجولي جيرالدو داكوستا.

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ويستعد النادي الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة ، يوم السبت المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، كما يستعد لمواجهة غريمه التقليدي "الزمالك"، في هائي أفريقي فريد يوم 27 من نفس الشهر.

