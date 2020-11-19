الاتحاد المصري ينعي وفاة رئيس نادي بني عبيد

نعى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي هرماس رضوان رئيس نادي بني عبيد، الذي وافته المنية سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر الجميل و "إنا لله وإنا إليه راجعون".

تُجدر الإشارة إلى أن فريق بني عبيد هو نادي رياضي مصري تأسس بمحافظة الدقهلية بمدينة بني عبيد وهو يلعب في الدرجة الثالثة. أبرز محطات الفريق كان عندما أزاح نادي الزمالك من دور 32 من كأس مصر موسم 2008/09 بهدف لسيد المندوه في مباراة سجلت في تاريخ النادي.

اقرأ أيضا: الأهلي يخوض "نهائي القرن" فاقدا ثمانية من لاعبيه



والجدير بالذكر أن منتخب الفراعنة قد فاز علي منتخب "توجو" وتصدر مجموعته بـ 8 نقاط، بينما احتل منتخب توجو الترتيب الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحده فقط.

حيث أكد وزير الشباب والرياضة إعطاء مكافأء للاعبين بالمنتخب لشكرهم علي المجهود الذي ظهر أثناء المباراة.

