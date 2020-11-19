أشرف رشاد ينعى رئيس نادى بنى عبيد

نعى المهندس أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن، الدكتور هرماس رضوان، رئيس مجلس إدارة نادى بنى عبيد، وأمين حزب الشعب الجمهورى بالدقهلية.
وقال رشاد:" أتقدم بخالص العزاء لكل أهله وذويه ولكل الأسرة الرياضية، داعيًا الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يرحم الفقيد ويتغمده بواسع رحماته وأن يفيض عليه من فيض غفرانه.
وتابع:" نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء للراحل الكريم بالرحمة والمغفرة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون".
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وكان الدكتور هرماس رضوان، أحد البارزين فى المجال الرياضى، فقد كان له مواقف سابقة ناقدة تجاه لاتحاد الكرة، وترشح من قبل فى انتخابات الجبلاية على منصب الرئيس.
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