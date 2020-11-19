صور.. جامعة حلوان تفتتح مؤتمر التحديات العالمية والتأثير الصيدلى

وأقيم المؤتمر بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة إيمان حجاج القائم بأعمال عميد كلية الصيدلية، و ترأس المؤتمر الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأعرب رئيس جامعة حلوان عن سعادته لانعقاد المؤتمر للعام الرابع على التوالى فى رحاب الجامعة، داعيًا إلى ضرورة دعم هذه المؤتمرات فى ظل وجود العديد من العلماء والباحثين فى المجالات الطبية المختلفة، موجها التحية والتهنئة إلى علماء جامعة حلوان الذين أدرجت أسمائهم فى قائمة جامعة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم.

كما أكد أهمية هذا المؤتمر الذى يأتى استمرارا لسلسلة من المؤتمرات الناجحة لمناقشة تطوير صناعة الأدوية خصوصا فى ظل المعاناة العالمية التى يمر بها العالم جراء انتشار فيروس كورونا.



وتوجهت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالشكر والامتنان إلى إدارة الكلية لاحتضانها هذا المؤتمر الذى يعد منصة واسعة للتبادل العلم و الخبرات بين الباحثين من أجل بناء جيل من العلماء قادر على النهوض بالبحث العلمى.

وأبدى الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سعادته بهذا المؤتمر المهم الذى يسعى لتحفيز العلماء والباحثين على التعرف على كل جديد فى مجالهم سعيا للابتكار والمنافسة.

وأوضحت الدكتورة إيمان حجاج القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة أن المؤتمر عقد بحضور عدد من الباحثين المرموقين من أمريكا و كندا وفرنسا واستراليا واليابان و موريشيوس، وعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث الصيدلية، فضلا عن كونه يناقش عددًا من المحاور مثل أحدث الطرق فى علاج السرطان، واستخدام تقنيات النانوتكنولوجى فى علاج الأمراض العصبية، وعلاج الإصابات الفيروسية مثل كورونا فيروس والالتهاب الكبدى الوبائى سى.



وأشارت الدكتورة فاطمة محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر يسعى إلى تعزيز دور العلوم الصيدلية فى مواجهة الأوبئة المستجدة، وتطوير أبحاث اكتشاف وصناعة اللقاحات، مؤكدة ضرورة تهيئة مناخ ابتكارى للبحث ومتابعة التطورات العلمية.

وقدم المؤتمر عرضا لأبحاث متخصصة بنيت على أسس علمية ومنهجية سليمة وخضعت إلى تقييم محايد وشفاف، وتناول المؤتمر مجموعة من المحاور وهى الأوبئة المستجدة البيولوجية والكميائية، وإنتاج وتطوير الأمصال واللقاحات، وممارسة الصيدلة فى ظل الأوبئة المستجدة، ودور المؤسسات التعليمية والبحثية فى التطوير المستمر للعلوم والبحوث الصيدلية.



وفى ختام المؤتمر أهدت إدارة المؤتمر درع المؤتمر للدكتور رئيس الجامعة والنواب تقديرًا لجهودهم و دعمهم المستمر.