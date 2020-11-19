بنظام الشباك الواحد.. العدل تطلق خدمات التوثيق فى 27 مكتبا بريديا

وأوضح بيان صحفى للوزارة، أن المحافظات هى: القاهرة، والجيزة، والشرقية، والغربية، والقليوبية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والمنيا، وأسوان، والبحر الأحمر، والأقصر، وسوهاج.
وافتتحت وزارة العدل 3 مقرات لفروع توثيق منها فرعين جديدين هما فرعى توثيق نادى بنك مصر بالقاهرة الجديدة، ونادى اليخت بمحافظة الإسكندرية، إضافة إلى مأمورية الشهر العقارى والتوثيق بدار السلام محافظة سوهاج التى تم تطويرها إنشائياً وتقنياً، حيث تعمل تلك الفروع جميعها بنظام الشباك الواحد، تسهيلاً للإجراءات واختصاراً لدورة العمل، بما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.
جاء ذلك فى إطار خطة وزارة العدل الهادفة إلى التيسير على جمهور المواطنين من طالبى خدمات التوثيق وذلك بالتوسع فى أماكن تقديمها وتقريبها إليهم، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة المصرية للبريد.
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