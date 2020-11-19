صور.. محافظ الجيزة : تطوير شارع المحولات يساهم فى إحداث طفرة مرورية

تابع أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة الجارى تنفيذها بشارع المحولات بنطاق حى الطالبية والذى يعد أحد الشوارع الحيوية الرابطة بين شارعى الأهرام ومحمد أنور السادات "ترسا" للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وإزالة أى معوقات.





وأشار محافظ الجيزة خلال جولة ميدانية له اليوم الخميس، أنه جار توسعة الشارع وتطويره بالكامل بطول 500 م ليصل عرض الشارع إلى 40 م بدلا من وضعه السابق بعرض 13م إذ كان يستخدم فى الاتجاهين مما كان يشكل تكدسا مروريا بالمنطقة، لافتا إلى أن أعمال التوسعة ستساهم فى إحداث طفرة مرورية لما له من أهمية كأحد المحاور المتفرعة من شارع الأهرام.



وأوضح أنه جار حاليا تمهيد الطريق بعد الانتهاء من فرد طبقة "السن" إلى جانب تجهيز الشارع للرصف وتركيب البلدورات وتحديد المسافات اللازمة لرصيف المشاه والجزيرة الوسطى إذ سيشهد الطريق تغيرا حضاريا يلمسه المواطنين.



وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ الأعمال بأعلى المواصفات مع سرعة الانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد لها لما للطريق من أهمية مرورية ومطلبا للمواطنين المترددين علية، موجها رئيس حى الطالبية بالالتزام بخطوط التنظيم خلال التنفيذ وإزاله أى تعديات وكل أوجه الإشغال للطريق.

وحرص المحافظ خلال جولته على الاستماع الى آراء المواطنين من قاطنى شارع المحولات فى أعمال التطوير الجارية وأى مقترحات بشأنها أو معوقات تواجههم، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل على قدم وساق لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.



رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.