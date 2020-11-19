تجديد تكليف سلوى عبد الغنى بتسيير أعمال مدير عام الشؤون القانونية بالأوقاف

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الخميس، قرارًا بتجديد تكليف سلوى عبد الغنى عبد الباقى بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية.





فى سياق آخر، تعاقدت وزارة الأوقاف، مع مصنع المحلة للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية على تنفيذ أربعة آلاف زى أزهرى كمرحلة أولى، كما تم الاتفاق أيضًا على التعاقد على المرحلة الثانية لتنفيذ أكثر من عشرة آلاف زى أزهرى جديد.

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