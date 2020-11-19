200 مليار جنيه لـ62 ألف مشروع.. الدولة تنهض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وبفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، نجح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دعم الاقتصاد المصرى عن طريق توفير الأموال اللازمة للشباب وصغار المستثمرين لتنفيذ مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والتى ساهمت بشكل كبير فى دعم عجلة الإنتاج.

وساعدت المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى سد احتياجات السوق المحلى كما قللت فاتورة الاستيراد نظرا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من السلع والمنتجات فى السوق المصرية.

ووفرت تلك المشاريع، فرص عمل لملايين الشباب مما قلل نسبة البطالة، كما أنها تشارك فى زيادة الاحتياطى النقدى خلال تصدير بعض السلع خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.

رؤية الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

انطلقت الدولة فى تنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة بناء على محورين، الأول عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة تخصيص 200 مليار جنيه بأسعار فائدة مخفضة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ونفذ البنك المركزى المبادرة فى يناير 2016 بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة، وقد بلغ إجمالى التمويلات التى ضخها البنك المركزى ضمن المبادرة نحو 70 مليار جنيه لحوالى 62 ألف مشروع.

أما المحور الثانى، تضمن جهود جهاز تنمية المشروعات والذى ضخ 16.7 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع مع بداية تولى الرئيس منصبه 2014 حتى نهاية يناير 2018، كما قدم الجهاز توفير تمويل بلغ 10.13 مليار جنيه مقدمة إلى 409 آلاف مشروع وفرت نحو 670 ألف فرصة عمل واستفاد أكثر من 2.3 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال الفترة من 2018 حتى 2020.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة فى الدولة المصرية، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد فى أماكن مختلفة فى المحافظات، وإيمانا من الدولة المصرية بتلك الأهمية فقد تم اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة فى مصر.

ووفقا لوزارة التخطيط، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى وتغطى 90% من التكوين الراسمالى، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعى، وتبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى إجمالى الصادرات المصرية نحو 4% فقط.

تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال عامى 18/2019 أشار إلى تنوع جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب فى مختلف المحافظات، فقدم الجهاز خلال الربع الرابع من 18/2019 قروضًا بلغت 671 مليون جنيه لنحو 2571 مشروعًا صغيرًا وفرت نحو 12.8 ألف فرصة عمل، كما قدم قروضًا لنحو 44.8 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة 607 ملايين جنيه وأتاح نحو 64 ألف فرصة عمل.

المحافظات المستفيدة

تصدرت أقاليم القاهرة والقناة وسيناء المراتب الأولى، كما استأثرت محافظات الصعيد بالجزء الأكبر من فرص العمل المولدة فى المشروعات متناهية الصغر بنسبة 58% من الإجمالى، تأكيدًا لحرص الحكومة على توجيه مزيد من الاهتمام لمحافظات الجنوب.

وأوضحت دراسة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية بعنوان "فوائد الصناعات الصغيرة فى دعم الاقتصاد المصرى وأبرز التجارب الدولية الناجحة"، أن عدد المنشآت للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 3.6 مليون منشأة بعدد مشتغلين 9.7 مليون مشتغل، بإجمالى أجور وصلت إلى 119.2 مليار جنيه بإنتاج بلغت قيمته 1.237 ترليون جنيه، وحقق قيمة مضافة إجمالية بلغت 804 مليار جنيه.

أما المشروعات الصغيرة فقط، فقد سجلت نحو 216.9 ألف منشأة قامت بتوظيف 1.9 مليون شخص بإجمالى الأجور وصلت قيمتها 45.1 مليار جنيه وبإنتاج بلغ قيمته 527.5 مليار جنيه.