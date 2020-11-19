الصحة العالمية: كورونا أصاب 3 ملايين وقتل 67 ألف حالة في الشرق الأوسط

قال الدكتور أحمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إنه تم تسجيل أكثر وفيات بفيروس كورونا في الأردن وتونس ولبنان.

وأوضح المنظري، أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية وتخفيف حظر الخروج زاد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه علي البلدان بذل جهدا كبيرا في الكشف عن الحالات المبكرة للفيروس.

وأشار إلى أن الفيروس أصاب 3 ملايين شخص بينما تسبب في وفاة 67 ألف حالة في الإقليم.

ونظمت منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط مؤتمرا صحفيا، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس للاعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

كما يشارك في المؤتمر الصحفي فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، للحديث عن الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19، والاستجابة لجائحة كوفيد-19 في البحرين، والمناهج المبتكرة في الاستجابة للجائحة، بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى.

ويتحدث الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستان، عن "الاستجابة لجائحة في باكستان: أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لـكوفيد-19 على المستوى القطري".

ويتحدث أيضا الدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس، حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في تونس وقصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما في اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.

وسيتم خلال المؤتمر الإجابة عن أسئلة الصحفيين حول الموجة الثانية لفيروس كورونا، وآخر مستجدات اللقاحات التي تم الإعلان عنها، ونصيب دول الإقليم من هذه اللقاحات في حال تم اعتمادها بشكل نهائي.