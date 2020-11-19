وزيرة صحة البحرين: تأمين لقاحات فيروس كورونا من 3 شركات

قالت فائقة بنت سعيد، وزيرة الصحة في مملكة البحرين، إنه تم الاستجابة السريعة لفيروس كورونا بتوفير الكوادر الطبية والدعم المالي، ورفع كفاءة المستشفيات والعناية المركزة.

وأوضحت أن المملكة، قامت بتطوير 3 معامل بقدرة 12 ألف تحليل لفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الفرق الاقصائية والاستعدادات الوقائية من غلق المطارات وعدم الخروج من المنزل وغيرها قللت من انتشار العدوى.

وأوضحت أنه تم تأمين جرعات من لقاح فيروس كورونا المستجد من شركه فايرز واسترازينكا وسينوافارم، فور اعتماه سيتم توفيرها لسكان المملكه.

وأشارت إلى أن توفير الأدوية الخاصة بالمنازل أدى إلى قلة انتشار الفيروس.

وقال الدكتور احمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، إنه تم تسجيل أكثر وفيات في الأردن وتونس ولبنان.

وأوضح المنظري، أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، وتخفيف حظر الخروج زاد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أن على البلدان بذل جهد كبير في الكشف عن الحالات المبكرة للفيروس.

وأشار إلى أنه تم إصابة ثلاث ملايين و67 ألف حالة وفاة، في الإقليم.

ويجب رعاية التصدعات في الأنظمة الصحة.

ونظمت منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط مؤتمرا صحفيا، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس للاعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

كما يشارك في المؤتمر الصحفي فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، للحديث عن الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19، والاستجابةلجائحة كوفيد-19 في البحرين، والمناهج المبتكرة في الاستجابة للجائحة بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى.

ويتحدث الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستانا، عن الاستجابة لجائحة في باكستان: أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لـكوفيد-19 على المستوى القطري.

ويتحدث أيضا الدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في تونس وقصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما في اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.

وسيتم خلال المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين حول الموجة الثانية لفيروس كورونا، وآخر مستجدات اللقاحات التي تم الإعلان عنها، ونصيب دول الإقليم من هذه اللقاحات في حال تم اعتمادها بشكل نهائي.