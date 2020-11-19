مدير منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط: 4 لقاحات لفيروس كورونا بالمراحل الأخيرو ولم يسجل أي منها بمبادرة الكوفاكس

قال الدكتور احمد المنظري، مدير منظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، من المبكر القول ان وباء فيروس كورونا سيكون موسمي.

وبالنسبة للقاحات، يوجد اربعه انواع منها بالمرحلة الاخيره ولم يتم تسجيل منها من خلال الكوفاكس حتي الآن.

وأشار إلى أن، مؤمونيه اللقاحات لم تجيزها اي من البلدان او الشركات لللقاحات حتي الان.

واضاف، انه تم تسجيل اكثر وفيات في الأردن وتونس ولبنان.

واوضح المنظري، ان عدم الالتزام بالاجراءات الوقائيه، وتخفيف حظر الخروج زاد من انتشار فيروس كورونا.

واضاف ان علي البلدان بزل جهد كبير في الكشف عن الحالات المبكرة للفيروس.

واشار الي انه تم اصابه ثلاث ملاين و 67 الف شخص وفاه، في الإقليم.

ويجب رعايه التصدعات في الأنظمة الصحة.

ونظمت منظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط مؤتمرا صحفيا، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس للاعلان عن آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في إقليم شرق المتوسط، وذلك بحضور الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط.

كما يشارك في المؤتمر الصحفي فائقة بنت سعيد الصالح، وزيرة الصحة في البحرين، للحديث عن الوضع الإقليمي والعالمي لجائحة كوفيد-19، والاستجابةلجائحة كوفيد-19 في البحرين، والمناهج المبتكرة في الاستجابة للجائحة بالإضافة إلى الاحتياجات الصحية الأساسية الأخرى.

و يتحدث الدكتور فيصل سلطان، مساعد رئيس الوزراء الخاص للخدمات واللوائح والتنسيق الصحي في باكستانا، عن الاستجابة لجائحة في باكستان: أهمية البعثات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لدعم تنفيذ استراتيجيات الاستجابة لـكوفيد-19 على المستوى القطري.

ويتحدث أيضا الدكتور فوزي مهدي، وزير الصحة في تونس حول الاستجابة لجائحة كوفيد-19 في تونس وقصص النجاح والتحديات والدروس المستفادة، لا سيما في اتصالات المخاطر وإشراك المجتمع.

وسيتم خلال المؤتمر الإجابة على أسئلة الصحفيين حول الموجة الثانية لفيروس كورونا، وآخر مستجدات اللقاحات التي تم الإعلان عنها، ونصيب دول الإقليم من هذه اللقاحات في حال تم اعتمادها بشكل نهائي.